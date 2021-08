Google presenta nuevo celular con procesador diseñado en casa

Google no proporcionó especificaciones técnicas para su nuevo procesador, pero la compañía desarrolló el componente con varios antiguos ingenieros de chips de Apple. No está claro aún cómo funcionará en última instancia en su primera interacción frente a ofertas más experimentadas de Qualcomm, Apple y otros. El chip se basa en un conjunto de instrucciones de Arm Holdings, la misma tecnología subyacente utilizada por la mayor parte de la industria.

La compañía de Alphabet Inc. dijo el lunes que sus próximos teléfonos insignia, Pixel 6 y Pixel 6 Pro , incluirán nuevos chips Tensor cuando salgan a la venta a finales de este año. Google había utilizado previamente procesadores de Qualcomm Inc. en todos sus teléfonos Pixel desde que se lanzaron los primeros modelos en 2016. El nuevo chip está diseñado para reforzar la tecnología de inteligencia artificial y mejorar tanto el reconocimiento de voz como el procesamiento de fotos y videos.

Google está apostando más por los teléfonos inteligentes al unirse a sus rivales Apple Inc. y Samsung Electronics Co. en el diseño interno del componente más crítico del dispositivo: el procesador principal.

