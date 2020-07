Google pone su granito de arena para ayudar a los cambios que el mundo pide

Desde Think with Google buscan cumplir un objetivo: inspirar, educar y ofrecer a los profesionales del marketing de todo el mundo acceso a datos, insights y perspectivas de mercado que cambien la manera en que funciona el sector. De tal forma que, como se puede leer en el artículo de su web, inspirados en los cambios que están viendo en el mundo y con la esperanza de convertir este en un lugar mejor, se comprometen a contar con más puntos de vista de personas racializadas y más contenido sobre diversidad, inclusión, justicia e igualdad en el mundo del marketing. Y ofrecen una interesante lista de contenidos, que les han servido de inspiración y puedes consultar en el artículo completo.

