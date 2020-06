Google Pixel avisará a tus contactos de emergencia si no respondes a una alerta tras decirle que ibas a caminar solo

También puedes optar por compartir tu ubicación con una serie de contactos que previamente has seleccionado o por llamar a los servicios de emergencia . En caso de que no respondas pasado un minuto, la verificación de seguridad notificará automáticamente a tus contactos de emergencia y les proporcionará tu ubicación en Google Maps . No hay opción para que llame automáticamente al 911, probablemente para evitar falsas alarmas.

You May Also Like