Google Meet, el archirrival de Zoom, ya es gratis para todos

A medida que Google desarrolla Meet para consumidores, no solo clientes comerciales, la compañía podría considerar ir más allá de las funciones de productividad. Otras aplicaciones de videollamadas, por ejemplo, han tenido éxito con funciones de entretenimiento como filtros y herramientas fotográficas. Cuando se le preguntó sobre la eventual creación de características de consumo, Hashim dijo que la compañía escuchará los comentarios de los clientes, pero dijo no tener nada que anunciar por el momento.

Google no es el único gigante tecnológico que persigue el éxito desbocado de Zoom. La semana pasada, Facebook anunció Messenger Rooms, una nueva función que permite a las personas chatear por video con varias personas a través de Messenger, incluso si no tienen una cuenta de Facebook.

You May Also Like