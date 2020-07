Google mantendrá el teletrabajo hasta julio de 2021

Un portavoz de Google ha confirmado a The Verge que Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, la empresa matriz de Google, envió un correo electrónico a los empleados este lunes anunciando el plan: “ Para darles a los empleados la capacidad de planificar con anticipación , estamos ampliando nuestra opción de trabajo voluntario global desde el hogar hasta el 30 de junio de 2021 para perfiles que no necesitan estar en la oficina”.

