Google Home, Amazon Echo y HomePod

Principalmente el HomePod cuenta con dos barreras: por un lado, como ocurre siempre con esta marca, al ser un producto de Apple, si no tenéis un iPhone o un iPad, no podréis utilizar todas sus características . Y, por otro, es el más pesado de los tres con 2,5 kg frente a los 780 gramos del Amazon Echo Plus o los 477 gramos del Google Home. Aunque esto se debe a sus 7 tweeters y su subwoofer de 200 milímetros, lo que le hace ganar por goleada en calidad de sonido .

A la hora de hablar con las hermosas damas, lo importante no es solo cómo son ellas -que también-, sino mediante qué aparato lo haces . Para elegir a tu asistente virtual es primordial cerciorarte de que es compatible con los dispositivos que ya tienes. Y si no tienes, las propuestas nativas de estos asistentes son Amazon Echo y Google Home y sus diferentes versiones y HomePod de Apple .

