Google Fotos se reinventa ante el fin de su almacenamiento ilimitado gratis: así quiere que te quedes en su plataforma

Esta estimación tiene en cuenta la frecuencia con la que realiza copias de seguridad de fotos, videos y otro contenido en tu cuenta de Google . Se estima que más del 80% de los usuarios deberían poder almacenar aproximadamente 3 años más de memorias en alta calidad con sus 15 GB de almacenamiento gratis. A medida que su almacenamiento se acerque a los 15 GB, Google te notificará en la aplicación. En el caso de que no veas una estimación, es posible que sea porque no hayas subido muchas fotos y vídeos a Google Fotos o porque estés cerca de tu límite de almacenamiento (lo que dificulta predecir cuántos meses durará su almacenamiento restante).

