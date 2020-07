Google, Amazon, Apple y Facebook eluden ante el Congreso de EE UU las acusaciones de monopolio y censura

El fundador de Amazon dijo que no “puede garantizar” que la empresa no haya utilizado datos de vendedores que participan en su plataforma de ventas para favorecer a los productos de su marca, algo que, aseguró, no se puede hacer bajo la política de la compañía.

Pese al faraónico tamaño de estas empresas y su presencia en diversos sectores de la nueva economía digital, Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google/Alphabet), Tim Cook (Apple) y Mark Zuckerberg (Facebook) pintaron un panorama en el que sus empresas no solo no operan en un monopolio, sino que están en riesgo de perder terreno frente a sus competidores o dejar de ofrecer servicios que en su opinión revitalizan a las pequeñas empresas y crean empleo de calidad.

