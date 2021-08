Google agranda la pantalla y batería de su teléfono 5G que es más económico

Las ventas de los Pixel fueron decepcionantes durante los primeros años antes de aumentar en 2019, cuando la compañía se enfocó más en los teléfonos de gama baja. Pero ese crecimiento se frenó. En el primer semestre de 2021, la participación de mercado de los Pixel disminuyó 7% frente al año anterior, según Counterpoint Research. OnePlus, otro pequeño fabricante de teléfonos, registró un aumento en sus ventas de más de 400%. Las ventas de Motorola, de Lenovo Group Ltd., Apple Inc., Nokia Oyj y Samsung también crecieron.

El Pixel 5a, de $449, cuesta $50 menos que el Pixel 4a 5G del año pasado, con una actualización limitada de funciones y una pequeña rebaja en la compatibilidad con los estándares 5G. Sigue estando basado en la idea de ofrecer las funciones de marquesina del modelo insignia Pixel 5 en un paquete más económico. Hereda el sistema de doble cámara, el chip de seguridad del dispositivo y el procesador Qualcomm Inc. de su hermano más caro y el 4a. La unidad de Alphabet Inc. venderá el Pixel 5a directamente en Estados Unidos y Japón a partir del 26 de agosto, así como a través de las tiendas de los operadores de SoftBank Corp.

