Gómez: ´Estoy destrozado´

Reporteros del diario El Espectador también quisieron obtener unas declaraciones suyas sobre lo ocurrido, pero el entrenador fue más parco: “Quiero que me entienda, pero en este momento no estoy en condiciones de hablar. Esperemos que pase el tiempo. Ahora tengo mucho dolor y tristeza”.

“Me ´mataron´, estoy ´muerto´ ¡Estoy destrozado, me acabaron! Estoy muy mal. Sé que me equivoqué y sé que uno asume sus consecuencias, como lo estoy haciendo ahora”, concluyó Gómez en medio del llanto, según el diario.

“Yo asumo las consecuencias de mis actos. Sé que cometí un error grande y que por eso estoy pagando. Yo la ´embarré´ (cometí un error), sí, yo la ´embarré´. Me emborraché y la ´embarré´, pero siento que me han dado muy duro, que me han tratado peor que a un asesino, que a un delincuente, que a un guerrillero”, dijo el técnico.

