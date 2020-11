Golpes en medio de protesta de taxistas en Arraiján

La protesta de los taxistas en Panamá Oeste , específicamente en el distrito de Arraiján , se han tornado violenta. Los transportistas del sector selectivo exigen a la Autoridad de Tránsito y Transporte (ATTT) que retorne el sistema de circulación por pares y none s (ultimo dígito de placas vehiculares). Aducen que aún la economía del país no se ha activado al 100% y una g ran parte de la población no tiene dinero para tomar un taxi.

