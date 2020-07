Golpes de calor en niños. Por qué son tan peligrosos y cómo se previenen

También conocido como shock térmico, el golpe de calor es uno de los casos más graves de hipertermia y se produce cuando, debido a la exposición a altas temperaturas, el organismo no se adapta a las altas temperaturas ambientales, es decir no se produce la termorregulación esperada. Este aumento de calor, así como deshidratación que produce, provoca una grave pérdida de electrolitos, necesarios para el normal funcionamiento de los distintos órganos, como los riñones, el hígado y el cerebro. El mal funcionamientos de estos órganos, en los casos más graves puede provocar incluso la muerte de los pacientes, por eso los golpes de calor son una urgencia médica extrema ante la que hay que actuar de inmediato.

