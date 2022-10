Goles de Hofmann y Holtmann en el partido del VfL Bochum ante Unión Berlín

En el próximo partido, el VfL Bochum jugará de visitante ante VfL Wolfsburg el domingo 23 de octubre a las 8 a.m. en el Volkswagen Arena. El Unión Berlín recibirá de local a Borussia Mönchengladbach el domingo 23 de octubre a las 8 a.m. en el Stadion An der Alten Försterei.

