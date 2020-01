Goldman Sachs recibe licencia para operar en Sudáfrica

La expansión se produce cuando las casas de bolsa, entre ellas Macquarie Group Ltd., Arqaam Capital Ltd., Deutsche Bank AG y Credit Suisse Group AG, repliegan sus operaciones o cierran algunos negocios debido a la languidez de la economía sudafricana. Aún así, el país tiene los mercados de capitales de mayor tamaño y más sofisticados del continente, que cuenta con seis de las economías de más rápido crecimiento del mundo.

You May Also Like