Goldman Sachs pronostica el mayor salto en la demanda de petróleo de la historia

Según su pronóstico, la mayor demanda de viajes y la aceleración de las campañas de vacunación en Europa resultarán en “el mayor salto en la demanda de petróleo de la historia, un aumento de 5,2 millones de barriles por día en los próximos seis meses”. Además, prevé un incremento del precio del crudo hasta alcanzar los 80 dólares por barril este verano, advirtiendo que “la magnitud del próximo cambio en el volumen de la demanda, un cambio que la oferta no puede igualar, no debe subestimarse”, recoge FXStreet.

You May Also Like