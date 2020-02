gol, expulsión y se perderá el Clásico

El árbitro entendió que esto era menosprecio y le sacó tarjeta amarilla, la segunda que veía en el encuentro. Expulsado Rodrygo, se fue con mala cara del césped, no sólo por cometer la torpeza de ver tarjeta por algo así, sino porque esta amonestación implica que no estará disponible para el primer equipo de cara al próximo partido liguero: el Clásico contra el FC Barcelona .

Rodrygo Goes volvió a jugar con el Real Madrid Castilla para no perder forma, después de que Zinedine Zidane no contase con él desde el pasado 26 de enero. Con el presidente Florentino Pérez , que fue a ver el debut de Reinier , y su propia familia invitada en la grada del Alfredo Di Stéfano, el brasileño desplegó lo mejor y lo peor de sí mismo.

