‘Godzilla vs. Kong’ rompe récord taquillero, y da alivio a cines

“Godzilla vs. Kong” está a punto de convertirse en la película más taquillera en Norteamérica desde el inicio de la pandemia, lo que da a los cines un impulso muy necesario después de un año en crisis.

Para el jueves, la película de Warner Bros. y Legendary probablemente superó el nivel de $57.9 millones que necesitaba para convertirse en estreno más exitoso desde marzo de 2020, según Boxoffice Pro.

Durante el fin de semana, la película podría generar otros $15.5 millones en venta de entradas. Eso lo colocaría muy por encima de producciones como “Tenet”, “Croods: A New Age” y “Wonder Woman 1984”, que debutaron el año pasado.

El éxito de la película refuerza el argumento económico para reabrir 40% de los cines estadounidenses que aún permanecen cerrados, aunque la industria aún tiene otros obstáculos que superar. Para el resto de abril y mayo están programados pocos estrenos de gran presupuesto, lo que sugiere que el negocio bajará durante las próximas semanas.

Apenas el viernes, Paramount Pictures de ViacomCBS Inc. retrasó el estreno programado el 2 de julio de “Top Gun: Maverick” hasta noviembre. El estudio también retrasó la próxima entrega de “Misión: Imposible” a mayo de 2022.

Volver a un estado en el que los estudios tengan la confianza de poner sus películas más importantes en los cines llevará tiempo. Incluso “Godzilla vs. Kong” no fue exclusivo de los cines: WarnerMedia de AT&T Inc. también proyectaron en HBO Max. Walt Disney Co. planea adoptar una estrategia híbrida similar con “Black Widow” el 9 de julio.

“En un mercado normal, el impulso es clave”, dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de la firma de investigación de mercado Comscore Inc. “Durante las próximas semanas, a medida que se vacunen más y más personas, la confianza del consumidor crecerá y más cines abrirán, lo que le dará a cada éxito de taquilla sucesivo una oportunidad aún mayor de obtener grandes ganancias”.

“Godzilla” se encuentra en su segunda semana en taquilla de Estados Unidos rompiendo las expectativas al recaudar $48,5 millones durante su primer fin de semana de abril. La película también ha sido un éxito internacional, generando US$71,6 millones el fin de semana pasado y convirtiéndose en el estreno extranjero más importante en China en casi año y medio.