Gobiernos locales: inequidad en la distribución de las partidas

La prueba de que la selectividad se impone al momento de distribuir los fondos de la descentralización es evidente en la provincia de Bocas del Toro, donde prevalece el caso de Cauchero, el único bastión de la oposición en esa provincia. Aunque juntas comunales como las de Changuinola, El Silencio y Finca Seis, controlados por representantes del PRD, recibieron transferencias adicionales entre junio y agosto de 2021, Cauchero fue excluido, pese a que no tiene energía eléctrica (aunque está rodeado de grandes hidroeléctricas), la mayoría de sus habitantes no tiene agua potable (el 67.7% de los hogares, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo) y sus caminos son intransitables.

Vásquez también pidió a Ibarra que le informara a cuánto ascendieron los fondos adicionales desembolsados en el 2019, 2020, 2021 y 2022. Esto, añadió el diputado, porque en la actualidad hay juntas comunales y municipios “que no reciben tales beneficios”. Por eso pidió conocer bajo qué criterio, razón o fundamento jurídico se apoya la AND para distribuir el dinero.

La distribución de los fondos públicos, sobre todo en las juntas comunales y municipios del país, no es equitativa. Mientras algunas comunidades no pueden atender necesidades básicas como agua potable y energía eléctrica, por falta de presupuesto, a otras llegan millones adicionales.

You May Also Like