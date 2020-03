Gobiernos deben alistar medidas de auxilio para evitar quiebre de aerolíneas

“La industria aérea no quiere favores, pero sin flexibilidad no podrán seguir volando y operando con un calendario mínimo cuando todo esto pase, para que puedan tener fuerzas para reiniciar operaciones requieren medidas como reducción de costos, tasas impositivas, y facilidades”, dijo Cerdá en entrevista telefónica con el diario La Prensa.

You May Also Like