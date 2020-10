Gobierno venezolano confirma detención de un coordinador del partido de Leopoldo López

Ñáñez, que no mencionó a Aguada o a Rodríguez, consideró que esas acusaciones forman parte de una “campaña de descrédito contra el Estado de Derecho en Venezuela a propósito de la detención” de Carreño, sin referirse a las 24 horas que los abogados y familiares no han tenido noticias del preso.

La misma postura ha mantenido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) al alegar que luego de 12 horas no se conocía el paradero de Carreño ni de sus acompañantes, por lo que no han podido comprobar su estado actual ni han tenido acceso a abogados.

