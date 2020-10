Gobierno utiliza impago de municipios como arma electoral, afirman analistas | Noticias de El Salvador

“Es un acto arbitrario, es incumplimiento de deberes, es una violación de la ley, es el irrespeto a la institucionalidad, por tanto creo que le están tirando querosén al fuego. Ahí tenemos lo que ha pasado, el cierre de la circulación en una protesta porque no se escucha. Hay órdenes expresas de no atender llamados de la Asamblea Legislativa, hay un incumplimiento de deberes del director de la PNC en acompañar al ministro de Hacienda en el apremio, esto jamás había pasando en el país, de 1992 a esta fecha”, expone Vargas.

El diputado Mauricio Vargas, de ARENA, manifestó que no es posible que el Gobierno diga que no hay dinero para pagar los salarios de la Asamblea Legislativa cuando la Ley del Presupuesto General de la Nación es intocable, haya o no pandemia.

