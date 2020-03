Gobierno suspende las actividades y congela los contratos de trabajo

De ese modo, para los efectos de los contratos, los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no tienen que pagar salario. Al final de la declaratoria de estado de emergencia, los trabajadores retornan a sus puestos, con los contratos vigentes al momento de la suspensión. El empleador debe permitir el reingreso de todos.

La medida establecida en el artículo 199 del Código de Trabajo , numeral 8, implica que por fuerza mayor o caso fortuito no se pagará los salarios (por parte del empleador) y no se trabajará por un tiempo (por parte del trabajador).

