Gobierno: sencillamente una cloaca política

No hay un solo organismo del actual régimen donde no haya salido a la luz pública un escándalo de corrupción y cada vez realizado con la mayor desfachatez y desparpajo Y, ¿qué hacen los organismos responsables constitucional y legalmente de fiscalizar la buena marcha de la administración pública? En el peor de los casos, participar del festín del erario u ocultarlo o mirar para otro lado; y, en el mejor, negar la trapisonda o taparse unos a otros. Ese ha sido el triste papel, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, de la Contraloría General de la República y del defensor del Pueblo.

Quisiera pensar que no es así. Que la realidad no supera la sabia percepción pueblerina. Pero los indicios de la corrupción generalizada en el “buen gobierno” son abrumadores.

