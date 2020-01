Gobierno se reunirá con dirigentes de Colón tras violentas protestas

No obstante, los demás servicios de esos centros médicos se han visto afectados porque los colaboradores no han podido llegar por los cierres de vías.

Los comercios de la localidad y de la Zona Libre de Colón se han visto afectados porque en su mayoría no han podido abrir sus puertas porque sus propietarios y empleados no han podido llegar a sus destinos, al igual por medidas de seguridad la seguridad fue reforzada por agentes de la Policía Nacional.

Las pérdidas millonarias aún no cuantificadas podrán alcanzar los 20 millones , tras el gasto en pago de planilla a trabajadores un día no laborado, afectación a la importación y exportación en el movimiento comercial de la Zolicol , construcción y ventas del comercio local, indicó el empresario.

