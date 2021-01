Gobierno se contradice sobre el acceso a las playas

La confusión sobre el tema, marcada por el hecho de que un comunicado no puede anular un decreto, continuó ayer. Hasta el presidente Cortizo intentó explicar abundando en lo dicho por el Minsa a través de sus comunicados. No obstante, al cierre de esta edición el Decreto Ejecutivo N°62 no había sido reformado.

Acceso a playas; primero que no, luego que sí, y ahora que no

