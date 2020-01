Gobierno ratifica que no habrá huelga policial

11:16 a.m. – LIMA, Perú(DPA).- El ministro del Interior del Perú, Luis Alva Castro, insistió hoy en que no habrá una huelga de la Policía la próxima semana, pese a que versiones periodísticas dan cuenta de la posibilidad de que efectivos acaten la medida de fuerza en demanda de mejores condiciones salariales y laborales.

