Gobierno panameño reitera su compromiso con el combate mundial de la pesca ilegal

En ocasión de la conmemoración este viernes 5 de junio, del Día Mundial contra la Pesca Ilegal no Declarada y No Reglamentada (INDNR), la administración del Presidente Laurentino Cortizo Cohen reafirma su compromiso en la lucha y combate a este flagelo, al considerar que pone en riesgo los recursos acuáticos y el sustento de los pescadores, principalmente los que viven en las zonas costeras.

You May Also Like