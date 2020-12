Gobierno no tiene fondos para pagarle el décimo tercer mes a los trabajadores con contratos suspendidos

“Según información que manejamos, no hay posibilidad de hacer el pago, tampoco descartamos que se pueda hacer efectivo el bono, pero en este momento no existe esa posibilidad desde el punto presupuestario”, resaltó.

“Las finanzas del Estado, al parecer, no permiten esa posibilidad, y los que tienen contratos suspendidos no podrán recibir el bono. No hay posibilidades desde el punto de vista fiscal de otorgar el bono de 50 dólares en esta ocasión”, expresó.

