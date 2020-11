Gobierno negocia compra de terrenos para reubicar familias en Tierras Altas

El alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, dejó claro que se trató inicialmente de aproximadamente unas 90 familias, 47 en Bambito y 37 en Cerro Punta ; sin embargo de estas 12 en el sector de Paso Ancho , que se ubican cerca a la Quebrada La Bruja, pr obablemente no necesiten una reubicación, ya que sus viviendas no se vieron afectadas.

” Hemos sido enfáticos con ingeniería municipal que nadie a va perder ni un solo metro de su tierra, este su casa o no, estos terrenos son de ellos y no los perderán, queremos que quede como un área turística y de producción” manifestó Pittí.

Durante una reunión que sostuvo el ministro del Miviot en compañía del gobernador Juan Carlos Muñoz, el alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, con las familias afectadas por el fuerte temporal, en el sector de Bambito , el ministro dejó claro que tras la s evaluaciones y el censo, que realice la institución, las viviendas de las persona s que accedan a ser reubicadas serán demolidas , ya que se trata de áreas no habitable y no van a permitir que sean tomadas nuevamente como viviendas.

You May Also Like