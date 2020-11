Gobierno negocia compra de terrenos en Tierras Altas

El gobernador de la provincia de Chiriquí Juan Carlos Muñoz, recordó a la población que los albergue seguirán funcionando, tomando en cuenta que mientras se realice el proceso de construcción pueden ser utilizados.”A la población les recordamos que los albergues permanecerán habilitados, aquellas personas que deseen acudir, son bienvenidos, la reubicación de estas familias tomará el tiempo normal, entre la de compra y una constructora que haga el trabajo, no es un proyecto que va a durar años, compramos el terreno y lo que buscamos es darle una vivienda lo más pronto posible”, expresó Muñoz.El alcalde de Tierras Altas, Javier Pitti, dejó claro que se trató inicialmente de unas 90 familias, 47 en Bambito y 37 en Cerro Punta de las cuales 12 en el sector de Paso Ancho probablemente no necesiten una reubicación.

You May Also Like