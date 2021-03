Gobierno Nacional rinden honores de Estado al exvicepresidente Altamirano Duque durante sus exequias

Mediante Decreto Ejecutivo del 16 de marzo de 2021, el Gobierno declaró el 17 de marzo como Día de Duelo Nacional por el sensible fallecimiento de Don Tomás Gabriel Altamirano Duque; también ordena, a partir del 18 de marzo, tres días de reflexión nacional por el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano don Tomás Gabriel Altamirano Duque y que la bandera nacional ondee a media asta a partir del 17 de marzo hasta el día 20 de ese mismo mes.

