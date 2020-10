Gobierno Nacional reglamenta ley para el pago de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2020

En los casos del descuento del 10% por el pago del impuesto sobre la renta, impuesto complementario, impuesto de inmuebes y aviso de operación que se cause o deba pagarase entre el 20 de marzo y el 31 de julio de 2020 de aquellos contribuyentes que tengan una renta bruta que no exceda de 2 millones 500 mil dólares, el beneficio será de forma automática cuando los mismos efectúen el pago del 90% del impuesto nominal a pagar.

