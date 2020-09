Gobierno Nacional procederá a levantar la restricción de movilidad

El Decreto Ejecutivo N° 1078, publicado este viernes en Gaceta Oficial, establece que el toque de queda se mantiene en ese nuevo horario, de lunes a sábado, para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y exceptúa de esta medida a las provincias de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí, las cuales continúan con toque de queda de lunes a jueves, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., y del viernes a las 7:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m.

