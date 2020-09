Gobierno Nacional ha desembolsado más 400 millones de dólares en vale digital

Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), señaló que desde que inició la entrega de vale digital a los panameños afectados por la crisis del coronavirus el Gobierno Nacional ha desembolsado más de 400 millones de dólares.

En este momento tenemos un millón 25 mil personas beneficiadas con el vale digital, eso equivale más o menos a 100 millones mensuales, expresó.

“El beneficio es para utilizarlo en algún comercio así identificamos que no quiere devolverlo. Lo aconsejable es hacer un consumo mínimo para que el sistema vuelva a hacer la recarga”, agregó Oliva.

Los beneficiarios del vale digital son aquellos que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad. El software indica si una persona no declara más de 11 mil dólares anuales, no es asalariado, ni aparece en las plataformas de ayuda social, y le da el beneficio.

De acuerdo con el funcionario, desde el inicio se han deshabilitado a 58 mil personas que no utilizaron el beneficio y se retornó el dinero al tesoro nacional.

“Hasta este momento tenemos 168 mil personas que no han usado el vale digital, si en 30 días no lo utilizan no se le hace recarga, y si en 90 días no es utilizado es sacado del sistema”, manifestó.

En cuanto a la implementación del programa en las abarrotería, Oliva dijo que están en la fase 2, ya que el primer piloto se inició en Parque Lefevre donde se pusieron 8 abarroterías con el vale digital, ahora hay un total de 20. Mientras que, la fase 3 que es de masificación, por lo que se implementar una APP para que las personas escaneen la cédula.

Desde el pasado mes de marzo miles de panameños mantienen su contrato suspendido tras el cierre de las actividades económicas para mitigar la propagación del virus en el país.

No obstante, poco a poco el Gobierno ha permitido la reapertura de varios actividades para activar la economía que se prevé este año va a decrecer entre -2% y -9%.