Gobierno implementa nuevo programa de residencia permanente por razones económicas para inversionistas calificados

Desde que el Gobierno Nacional anunció la implementación del nuevo programa de Residencia Permanente por Razones Económicas para Inversionistas Calificados, empresarios de diversas nacionalidades han manifestado su interés de aplicar a los beneficios que concede esta iniciativa, informó Richard Kilborn, director Nacional de Promoción de la Inversión al anunciar que la primera certificación por la cual se prueba la realización de la inversión y continuar el trámite de residencia permanente, fue otorgada el pasado miércoles a un empresario sudamericano. Este programa creado en el Decreto Ejecutivo No. 722 de 15 de octubre de 2020, firmado por el Presidente Laurentino Cortizo Cohen, tiene entre sus objetivos estimular la reactivación económica mediante la atracción de inversionistas para dinamizar distintos sectores de la economía como el sector inmobiliario y la construcción, enfatizó el director de la DNPI. “Sin duda es un paso importante, dado que es la primera vez que el país cuenta con un programa de este nivel donde el inversionista calificado puede aplicar desde el exterior, con el apoyo de un abogado local, y culminar el trámite cuando se encuentre en territorio panameño”, manifestó Kilborn, a la vez que explicó que la aprobación de las certificaciones requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto No. 722. La documentación dependerá del tipo de inversión a realizar y la duración del proceso se estima en 30 días luego de la aprobación de la primera certificación. En cada fase se darán los controles adecuados de cada inversión y se velará por el cumplimiento de las normas migratorias y de seguridad panameñas, detalló. Requisitos del programa Para aplicar a este programa, los inversionistas extranjeros deben invertir en propiedades inmobiliarias por un mínimo $300,000 durante los primeros 24 meses de vigencia del decreto. Luego de este tiempo, el monto sube a $500,000. Las inversiones inmobiliarias pueden ser para unidades ya terminadas o también mediante la inversión en aquellas que estén en construcción. Otras modalidades de inversión establecidas en este Decreto incluyen la compra de valores en la Bolsa de Valores de Panamá por un monto mínimo de $500,000 y establecimiento de plazos fijos bancarios por un mínimo de $750,000. Estos valores deben tener incidencia directa en el territorio nacional. El inversionista obtendrá su residencia permanente de forma inmediata luego de culminar el proceso, pero todas las inversiones hechas por el cliente deben mantenerse por un mínimo de 5 años.

You May Also Like