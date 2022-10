Gobierno federal comienza periodo de pruebas del portal para pedir la cancelación de hasta $20,000 de deuda estudiantil

“El Departamento de Educación de Estados Unidos comenzó, el viernes, un beta test (periodo de pruebas públicas) del portal para solicitar la cancelación de préstamos estudiantiles. Durante el periodo de pruebas, las personas podrán someter sus solicitudes y no tendrán que radicar los datos nuevamente (una vez el servicio sea lanzado formalmente). Sin embargo, las solicitudes no serán procesadas hasta que el servicio debute oficialmente más tarde en el mes (de octubre). Este periodo de pruebas nos permitirá monitorear el desempeño del portal mediante el uso de usuarios reales, probar que todos los sistemas y formularios funcionen correctamente, refinar el proceso de solicitud y corregir cualquier error (en programación, o bugs ) que surjan antes del lanzamiento oficial”, resaltó una portavoz.

You May Also Like