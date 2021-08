Gobierno extiende hasta el 31 de enero de 2022 la pausa a los pagos de los préstamos estudiantiles federales | Noticias Univision Dinero

El paquete de estímulo más reciente, si bien no perdona deudas estudiantiles, contiene un alivio considerado por algunos como un paso para que pueda hacerlo de forma amplia más adelante. De acuerdo con el plan de ayuda, quien tenga un préstamo estudiantil que sea perdonado —bajo los programas de condonación vigentes— no debe pagar impuestos por ello hasta enero de 2026.

