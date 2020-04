Gobierno evaluará escuelas particulares que pueden impartir clases en línea

“Esta es una situación inédita y no se puede permitir el abuso. Le voy a pedir a las escuelas particulares que comiencen a entrar a dar esas clases en línea, siempre y cuando cumplan con esos criterios”, dijo el presidente, quien también solicitó a estos planteles que sean solidarios con los padres que han perdido sus empleos y no pueden pagar las mensualidades.

“Si, en efecto, una escuela particular cumple con las normas de dar clases en línea, no vemos mayor problema, pero hay otras que no lo están haciendo, a esas les decimos que, si quieren dar clases, deben adecuar su sistema para poder dar clases en línea”, añadió.

