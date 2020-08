Gobierno descarta contratar médicos extranjeros para apoyar lucha contra la covid-19

Durante una reunión sostenida entre Sucre y los gremios se estableció que se harían “nuevas estrategias junto con ellos y ellos nos iban a apoyar no solamente como Gobierno sino a tratar de conversar con compañeros que no se habían presentado a trabajar con el Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social”, informó el funcionario.

You May Also Like