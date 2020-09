Gobierno defiende incumplimiento de dar acceso a archivos de El Mozote | Noticias de El Salvador

Por ejemplo citó el artículo 211, el cual establece que la Fuerza Armada es una institución permanente al Servicio de la Nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Y que, además, en el artículo 216 de la Constitución se establece que el juez tiene jurisdicción, porque no son faltas puramente militares, se trata de delitos.

Justificó que no se permitió el ingreso de peritos y el juez a las instalaciones del Estado Mayor porque hay archivos de seguridad actuales como los relativos al Plan Control Territorial que no se pueden revelar y que eso era lo que pretendían el juez y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar.

Los archivos los he desclasificado yo, porque nadie más tiene el poder de desclasificarlos”, expresó Bukele, en cadena nacional, aduciendo que en el Ministerio de la Defensa no están los archivos del caso El Mozote y que el FMLN lo sabe, porque estuvieron 10 años gobernando.

