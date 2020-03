Gobierno declara toque de queda a nivel nacional por COVID-19

Ordeno toque de queda de 9 PM a 5 AM, a partir de hoy en todo el territorio nacional. Tomar medidas de este tipo no es fácil, pero como primer obrero de Panamá es mi deber garantizar la tranquilidad del país y velar por la salud de los panameños. ¡Unidos saldremos adelante!

Esto no es relajo. Este miércoles 18 de marzo, el Gobierno Nacional decretó un toque de queda en todo el país, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., como medida de prevención para frenar el contagio de coronavirus.

