Gobierno debe buscar otras opciones antes que venza la moratoria

Dueños y arrendatarios de locales comerciales están preocupados porque ya se prevé una falta de liquidez a causa de que las actividades económicas se han ido abriendo poco a poco, sin embargo muchos no cuentan con el dinero suficiente para cumplir con los compromisos de alquiler y pago de planilla, por lo que puede que no logren abrir sus negocios.

“La gente llevará seis meses probablemente que no habrán podido pagar sus compromisos porque no hay dinero, esa es la realidad y como consecuencia de eso vendrá un bajón; a raíz de eso tendremos demandas en los tribunales y no creo que la idea sea quitarle a las personas sus pertenencias para poder honrar los pagos, porque al final la gran mayoría de las personas se han visto afectadas por la pandemia”, resaltó el jurista.

