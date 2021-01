Gobierno de unidad nacional | La Prensa Panamá

De no darse algo igual o parecido, Panamá seguirá acumulando crisis y ni los ricos vivirán bien, no se diga los pobres.

Nos jugamos que, ante la profundización de la crisis y que no hay alternativa política, la Fuerza Pública reedite 1968, so pretexto de contener la crisis y, porque en realidad, son los únicos con estructura coherente con presencia en todo el territorio nacional.

Conformar un “Gobierno de Unidad Nacional” no es fácil, pero la profundización de la crisis obligará a conformarlo. La corrupción y la ineptitud reinante obligarán. Pero necesita de una acción política, que haya un grupo catalizador (un grupo, no un mesías) que gane credibilidad y la calle, para que Cortizo y su grupo entiendan que el camino se acabó. Ese gobierno debe tener a ciudadanos lo más probos e ilustrados. Instalados los nuevos ministros, Cortizo y Carrizo, por presión popular, deben renunciar y “el ministro encargado de la Presidencia” llama a elecciones.

