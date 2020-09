Gobierno de Trump anuncia que bloqueará la descarga de TikTok y WeChat a partir del domingo | Noticias Univision Tecnología

Mientras las negociaciones entre ByteDance, Oracle y la administración estadounidense continúan, no está claro si la intermediación de una empresa estadounidense cerraría la posible brecha de seguridad ante el gobierno chino. Mientras se esclarecen estas cuestiones de seguridad la ‘app’ saldrá de las tiendas de aplicaciones, impidiendo que nuevos usuarios puedan imprimirla y presionando a los dueños, en un avance de lo que podría pasar si no se esclarecen las preocupaciones del gobierno.

Una persona familiarizada con la situación dijo que por el momento las personas que ya tienen estas aplicaciones instaladas podrán mantenerlas, pero agregó que WeChat se volvería inutilizable rápidamente pues las actualizaciones de software no estarían disponibles, según informó el Financial Times.

