Gobierno de México interpondrá demanda contra fabricantes de armas de EEUU | Noticias Univision América Latina

El informe advierte que se trata de una cifra parcial, ya que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) no recibe datos completos sobre “miles” de armas recuperadas por estados mexicanos, ya que solo la Fiscalía General de la República (FGR) le pide ayuda para realizar rastreos. Además, no existe una colaboración cercana entre la ATF y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el cual lleva su propio registro de tráfico de armamento.

Buscando una compensación económica que no se especifica, la demanda menciona a los principales fabricantes de armas de fuego de este país, como Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A.; Glock; y Colt’s Manufacturing Co.

