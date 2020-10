Gobierno de EE.UU. demanda a Google en caso antimonopolio histórico

El secretario de Justicia, William Barr, se ha interesado personalmente en la investigación y la demanda resultante, informó The New York Times.

«La demanda presentada hoy por el Departamento de Justicia tiene muchos defectos», escribió Kent Walker, vicepresidente sénior de asuntos globales y director legal de Google, en una publicación de blog. «La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas», argumentó.

«No hay nada fuera de consideración», dijo el vicesecretario de Justicia adjunto, Jeffrey Rosen, quien advirtió que si el DOJ no presentaba una demanda ahora, «podríamos perder la próxima ola de innovación». Además dijo que «los estadounidenses podrían no llegar a ver nunca el próximo Google».

