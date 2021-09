Gobierno de Brasil buscó deportar jugadores de la Selección argentina

El combinado albiceleste dijo no tener información al respecto sobre la inhabilitación de los cuatros jugadores que compiten en Inglaterra y tanto la AFA como Conmebo l afirman que el partido se disputará y en la Selección Argentina creen que si los futbolistas brasileños de la Premier hubieran viajado a las eliminatorias, el tema con Anvisa no estaría ocurriendo, según publica TyC Sports.

You May Also Like