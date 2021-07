Gobierno de Biden reanuda deportaciones aceleradas de familias migrantes | Noticias Univision Inmigración

El diario The Washington Post dijo esta tarde que muchas de las familias indocumentadas detenidas en la frontera, que no calificaron para solicitar un beneficio migratorio y en pruebas de coronavirus arrojaron resultados positivos, “fueron retiradas abruptamente de los manifiestos de pasajeros”.

“Al colocar en familias de deportación acelerada que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, estamos dejando en claro que aquellos que no califiquen para permanecer en Estados Unidos serán deportados de inmediato”, precisó.

“De acuerdo con ese enfoque, el DHS reanudó hoy los vuelos de deportación acelerada (expedited removal) para ciertas familias que llegaron recientemente a la frontera sur, no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos, dijo el Departamento.

Pero reiteró que aquellos migrantes que no busquen protección o que no califiquen para un recurso legal disponible como el asilo, o sean inadmisibles bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), “serán devueltos de inmediato a su país de origen”.

