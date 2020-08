Gobierno cotizará por adecuación de 784 camas en Amador

Las cotizaciones deberán presentarse el 4 de septiembre de 2020, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Antes, el lunes 31 de agosto, los interesados podrán hacer la única visita de campo programada en Amador.

Además, advierten de que no caben acciones de reclamo, puesto que no se trata de un acto público de selección de contratista, sino de una solicitud para presentar cotizaciones; aunque se sabe que luego de presentar cotizaciones se firmará un contrato.

