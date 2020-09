Gobierno comete desacato al exigir la prueba de COVID-19 para entrar a El Salvador | Noticias de El Salvador

“Claro que me hice la prueba, me la han pedido en todos lados, desde que llegué a hacer mi chekin, luego cuando registré mis maletas, luego antes de entrar al avión, luego en el vuelo de conexión, y ahorita acá en el aeropuerto de El Salvador con los agentes de Migración. Yo vivo en Kentucky y en este estado cuesta $110”, dijo Einer Hernández, originario del departamento de Cuscatlán.

Tanto para Ayala como para otros compatriotas que llegaron ayer aseguraron que no han tenido problema en realizarse la prueba en Estados Unidos, algunos se la han realizado gratis, otros han pagado, pero comentan que se sienten seguros de viajar y “saber que quienes van en el avión no tienen el virus.

“Yo me hice la prueba 48 horas antes y presentarla al abordar y aquí en el aeropuerto”, dijo Ayala, quien agregó que él no tuvo que pagar para realizarse la prueba.

